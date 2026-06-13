Calcinado un remolque cargado de fardos de paja y una morena en Hormilla

SOS Rioja recibe el aviso por el incendio de fardos de paja en una finca situada en la N‑120, aproximadamente a la altura del km 30, en el término municipal de Hormilla. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a la Guardia Civil y se moviliza a los Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los bomberos confirman que el incendio ha calcinado un remolque cargado de paja y una morena situada junto a él. El fuego ha afectado parcialmente a un establo en el que se encontraban dos vacas, que no han resultado dañadas. Sin más daños materiales ni personales.