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Buen tiempo y mejor ambiente es la sexta edición de la Cata del Barrio de la Estación en Haro

Buen tiempo y mejor ambiente es la sexta edición de la Cata del Barrio de la Estación en Haro

Por Radio Haro
13 junio, 2026
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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a otras autoridades, como la delegada del Gobierno de España en la región, Beatriz Arraiz, ha participado en la actividad.

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