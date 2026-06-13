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Un ciclista es trasladado al San Pedro tras atropellar a un peatón en Casalarreina

Un ciclista es trasladado al San Pedro tras atropellar a un peatón en Casalarreina

Por Radio Haro
13 junio, 2026
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Un particular alerta a SOS RIOJA 112 de un accidente de tráfico, por atropello de un ciclista a un peatón, en la calle Avenida de la Paz de la localidad de Casalarreina. Desde el Centro Coordinador se movilizan los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Guardia Civil. Trasladan al ciclista accidentado, un varón de 53 años, al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.

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