Música, cine, actividades familiares, deporte, exposiciones y propuestas al aire libre en el `Verano Cultural´ de Haro

El Ayuntamiento de Haro ha presentado la programación de “Verano Cultural 2026”, una agenda de actividades diseñada para dinamizar la ciudad durante los meses de julio y agosto y ofrecer alternativas de ocio, cultura y entretenimiento para vecinos y visitantes de todas las edades.

La música será uno de los principales protagonistas de “Verano Cultural”, con conciertos, actuaciones en directo y espectáculos para todos los gustos. Destacan los conciertos de órgano programados en la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, con la participación de reconocidos intérpretes como Miriam Cepeda o Daniel Oyarzábal, y Héctor González Mirumbrales en la dirección del Orfeón Mirandés.

La Plaza de la Paz volverá a convertirse en uno de los escenarios centrales de la programación con actuaciones como el tributo a Mecano “Me Colé”, el concierto de Kimbamba, el espectáculo “Me Vale Madre”, el tributo a Maná, Jarabe de Palo y Los Rodríguez a cargo de Mescalina, así como un espectáculo dedicado a ABBA.

Asimismo, el ciclo “Rincones Musicales” acercará diferentes estilos musicales a espacios singulares de la ciudad, convirtiendo plazas, jardines y parques en pequeños escenarios al aire libre que permitirán disfrutar de la música en entornos únicos.

Las familias tendrán también un espacio destacado dentro de la programación gracias a talleres infantiles, gymkhanas, juegos temáticos, fiestas de la espuma y actividades participativas que se desarrollarán en diferentes zonas de Haro.

El cine será otro de los grandes atractivos de este verano con la celebración de nuevas sesiones del ciclo Cine de Verano en el Patio de Comedias del Teatro Bretón, donde se proyectarán películas dirigidas al público familiar y juvenil. A ello se suman las proyecciones de estreno previstas en el Teatro Bretón de los Herreros.

“Verano Cultural” incorpora además propuestas relacionadas con la salud y el bienestar, como las sesiones semanales de yoga al aire libre, así como el Paseo Saludable Nocturno programado para el mes de agosto.

La programación completa puedes verla AQUÍ.