El PSOE de Haro denuncia que el equipo de gobierno «abre la puerta a la privatización del servicio municipal de aguas»

Desde el Grupo Municipal Socialista de Haro muestran su «preocupación por la intención del equipo de gobierno de avanzar hacia la privatización del servicio municipal de aguas, un servicio básico y fundamental para todos los vecinos».

Esta cuestión «quedó sobre la mesa durante la Comisión de Obras, donde se planteó la posibilidad de que tareas y funciones que hasta ahora ha venido prestando directamente el Ayuntamiento pasen a realizarse a través de una empresa privada. Consideramos que este es un paso muy importante y que la ciudadanía debe conocer sus posibles consecuencias. Llevamos tiempo advirtiendo de que el Ayuntamiento necesita una reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para adaptar la plantilla municipal a las

necesidades reales de los servicios que se prestan. Sin embargo, el tripartito ha ido dejando pasar el tiempo sin afrontar este problema.

Ahora, esa falta de planificación se utiliza como excusa para plantear la privatización de servicios municipales. Creemos que no se puede permitir que un problema que el propio equipo de gobierno ha dejado crecer termine sirviendo de justificación para

poner en manos privadas un servicio tan importante como el agua», señalan desde el PSOE.