Se quema una furgoneta en la AP-68 en Ollauri

Varios particulares alertan a SOS Rioja de que hay una furgoneta ardiendo en la AP-68 en el punto kilométrico 92 sentido Zaragoza, que pertenece al municipio de Ollauri.

Bomberos extinguen la furgoneta que ha quedado totalmente calcinada. No se han registrado heridos.