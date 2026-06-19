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Se quema una furgoneta en la AP-68 en Ollauri

Se quema una furgoneta en la AP-68 en Ollauri

Por Radio Haro
19 junio, 2026
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Autopista

Varios particulares alertan a SOS Rioja de que hay una furgoneta ardiendo en la AP-68 en el punto kilométrico 92 sentido Zaragoza, que pertenece al municipio de Ollauri.

Bomberos extinguen la furgoneta que ha quedado totalmente calcinada. No se han registrado heridos.

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