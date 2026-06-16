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Dos heridos por cortes y quemaduras en un incendio en Haro

Dos heridos por cortes y quemaduras en un incendio en Haro

Por Radio Haro
16 junio, 2026
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Según indica SOS Rioja, «Bomberos del CEIS Rioja informan de que han recibido una llamada por un incendio en una vivienda situada en la calle San Felices, número 2, en la localidad de Haro. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Policía Local de Haro y Guardia Civil, y se moviliza a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, Bomberos comunican que el incendio ha afectado a una placa de inducción y a la campana extractora. Una persona de 72 años ha sido atendida por un corte en el brazo y dada de alta en el lugar, y una niña de 14 años ha sido evacuada por quemaduras al Centro de Salud de Haro».

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