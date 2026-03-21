LA CARRERA SOLIDARIA VIÑA POMAL, UNO DE LOS EVENTOS MÁS ESPERADOS DE LA PRIMAVERA EN LA RIOJA

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, la Carrera Solidaria Viña Pomal vuelve el domingo 17 de mayo. El recorrido, con salida y llegada en Bodegas Bilbaínas, incluye algunos de sus viñedos más emblemáticos, como Viña Cores o Viña Cuervo.

La tercera edición de esta competición con fines solidarios, organizada por la bodega junto con Ferrer Sport Center, con la colaboración de Ayuntamiento de Haro, se ha marcado como objetivo alcanzar los 800 participantes. En 2025 reunió a 504 corredores y recaudó más de 3.000 euros.

Un año más, la recaudación se destinará a FARO, la Asociación riojana de familiares y amigos de niños con cáncer. Creada en 1999 por un grupo de padres de niños diagnosticados de cáncer, su objetivo es contribuir a la mejora del estado de salud y la calidad de vida de los menores afectados por enfermedades oncológicas y de sus familiares, procurándoles una atención integral en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados de ella y del tratamiento.

La carrera incluirá tres pruebas: una de 7 km, una marcha no competitiva de 4km y una competición infantil. A la llegada, además de la entrega de premios, los participantes podrán disfrutar de ambientación musical, feria de vinos y más sorpresas.

Desde Bodegas Bilbaínas animan a la participación en esta iniciativa solidaria, con el objetivo de revalidar su gran éxito de convocatoria.