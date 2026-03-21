El IES Rey Don García de Nájera expone el trabajo de alumnos del Centro sobre turismo

La muestra contempla el trabajo realizado por el alumnado de 1º de ESO y 1º PRC dentro de un proyecto educativo desarrollado mediante la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos).

El proyecto tiene como hilo conductor «la creación de oficinas de agencias de viajes centradas en Nájera y su entorno más cercano. A lo largo de las últimas tres semanas, el alumnado ha investigado y trabajado desde las distintas materias aspectos relacionados con nuestro municipio: su historia antigua y reciente, lugares emblemáticos, deporte, literatura, fiestas y costumbres, así como su patrimonio histórico, artístico, cultural, social y natural.

Como resultado de este trabajo cooperativo e interdisciplinar, los estudiantes han elaborado presentaciones, cartelería, trípticos y códigos QR que permiten acceder a los contenidos creados por ellos mismos, además de materiales en distintos idiomas.

El objetivo de este proyecto ha sido fomentar un mayor conocimiento de Nájera y su entorno de una forma participativa, creativa, inclusiva y colaborativa, promoviendo la investigación, el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo. El producto final se materializa en diferentes “stands de turismo” que simulan agencias de viajes, donde el propio alumnado será el encargado de presentar y explicar al público el trabajo realizado.

La exposición tendrá lugar el próximo miércoles 25 de marzo en el Salón de Actos del IES Rey Don García de Nájera, en horario de 10:40 a 12:30 horas (horario ampliable si fuera necesario).