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Vincci Hoteles prevé abrir su nuevo establecimiento en Haro para finales de 2027

Vincci Hoteles prevé abrir su nuevo establecimiento en Haro para finales de 2027

Por Radio Haro
26 marzo, 2026
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El hotel, de cuatro estrellas en Haro, contará con 52 habitaciones. Con esta apertura, previstas para finales de 2027, la cadena alcanzará los 41 establecimientos.

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