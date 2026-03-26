Logroño acoge una gran maqueta ferroviaria de 75 metros con las estaciones de Haro y Cenicero y una conferencia sobre el tren y el Rioja

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acogerá entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril una espectacular maqueta ferroviaria que ocupará todo el Ágora, ofreciendo a visitantes de todas las edades la posibilidad de observar de cerca el funcionamiento del mundo ferroviario.

La instalación cuenta con 75 metros de recorrido y está desarrollada en escala H0, una de las más populares en el modelismo ferroviario, 87 veces más pequeña que la realidad. La elaboración de la maqueta ha estado coordinada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja y ha contado con la participación de 15 maquetistas procedentes de toda la geografía española, todos ellos integrados en el Club Ibérico de Módulos H0, que han aportado sus piezas para la creación de esta obra conjunta.

Entre las reproducciones destacan la estación de Orduña (Vizcaya), la histórica estación de Haro, la antigua estación de Logroño (derribada en 2010) y la de Cenicero.

La complejidad de algunas instalaciones requiere trabajo en equipo. “Nos ayudamos unos a otros. La estación de Orduña, por ejemplo, necesita de tres personas para funcionar”, señala Félix Pérez Vidarte, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja.

La maqueta recrea la circulación ferroviaria con horarios que simulan los reales: cada tren sale a una hora concreta y debe llegar a su destino con precisión. A lo largo de la semana, los visitantes podrán disfrutar de trenes de distintas épocas y países. Durante la jornada del domingo 29 y el lunes 30 de marzo, los miembros del Club Ibérico de Módulos H0 expondrán circulaciones libres con trenes internacionales (franceses, alemanes o austríacos) y de diferentes épocas.

Desde el martes, las circulaciones estarán centradas en trenes españoles y cada jornada se dedicará a una época concreta del ferrocarril: desde los años cuarenta hasta llegar a la actualidad. El martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, circularán trenes de entre 1940 y 1990. El jueves 2 de abril lo harán los trenes de la década de los noventa, y entre el viernes 3 y domingo 5 de abril (Domingo de Pascua), se podrán observar en el Ágora trenes desde el 2005 hasta la actualidad.

La entrada de la exposición es gratuita y el horario de apertura será de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. El domingo 5 de abril, la exposición cerrará sus puertas a las 14:00. Los visitantes podrán recorrer libremente el espacio y observar de cerca el funcionamiento de las distintas estaciones y módulos, operados por los maquetistas.

En el marco del encuentro, el martes 7 de abril a las 19:00 horas tendrá lugar la conferencia “Ferrocarril, vino y La Rioja”, impartida por José Miguel Delgado Idarreta, Profesor Honorífico de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja y Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia para La Rioja. La charla abordará el papel histórico del ferrocarril en el desarrollo y expansión del vino Rioja, poniendo en valor su impacto económico y social. Las entradas a la conferencia son gratuitas y se pueden obtener en centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.