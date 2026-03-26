AUDIO | El equipo de gobierno de Haro presume de «buena gestión económica» con casi 7 millones de remanente de tesorería y un grado de ejecución presupuestaria del 98´4%

En el último pleno municipal, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Haro destacó «la buena gestión económica desarrollada», vista la liquidación del presupuesto municipal de 2025.

Para Luis Salazar, de POR LA RIOJA, el Ayuntamiento «goza de buena salud», con casi 7 millones de remanente de tesorería y con un grado de ejecución del presupuesto del 98,4%.

Para el concejal de Hacienda, Rafael García, la gestión económica ha sido «impecable» y para la alcaldesa, Guadalupe Fernández, «con estos datos se demuestra que se puede mantener la estabilidad financiera y ejecutar el presupuesto».