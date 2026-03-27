AUDIO | El Ayuntamiento de Haro contratará un préstamo de 6 millones de euros para construir `El Ferial – Arena´

El pleno del Ayuntamiento de Haro aprobó, con las críticas de los grupos de la oposición, contratar un préstamo de 6 millones de euros para la ampliación del polideportivo de El Ferial y crear un pabellón multiusos.

El PSOE votó en contra «por responsabilidad, ante una ubicación inadecuada, los problemas de mantenimiento de las instalaciones deportivas y porque se hipoteca al Ayuntamiento durante dos legislaturas por una actuación en la ribera de un río», señaló Naiara Hernáez.

Borja Merino, miembro del equipo de gobierno por C´s, defendió «la idoneidad de la contratación del préstamo», la ubicación y la necesidad de la actuación.

El concejal de Hacienda, rafael García, insistió en que con la contratación del préstano «no se hipoteca al Ayuntamiento, porque no cambia en nada la situación económica del Consistorio» ya que, el crédito, se pagará con los intereses que generan los depósitos que tiene el Ayuntamiento en los bancos.

Por su parte, Luis Salazar, miembro del equipo de gobierno por POR LA RIOJA, insistió en la ubicación, «porque no se trata de una zona inundable.

Por último, la alcaldesa Guadalupe Fernéndez cuestionó la propuesta parlamentaria del PSOE para que se incluyera una partida en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de 500.000 euros, para la ampliación del polideportivo de El Ferial, cuando ya existía una subvención del Gobierno de La Rioja de 1´7 millones de euros para la construcción del nuevo pabellón.

Así las cosas, el pleno también aprobó el proyecto de `El Ferial Arena´ y la iniciación del expediente de contratación de las obras.