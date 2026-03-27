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Aparcar los sábados por la tarde en las calles con zona azul en Haro será gratis

Aparcar los sábados por la tarde en las calles con zona azul en Haro será gratis

Por Radio Haro
27 marzo, 2026
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Por contra, se perderá la gratuidad que existe para hacerlo los lunes por la mañana.

El pleno del Ayuntamiento de Haro aprobó, en su última sesión, la nueva ordenanza de la zona azul que, cuando entre en vigor, presentará novedades. Entre otras, los sábados por la tarde no habrá servicio de zona azul y sí los lunes por la mañana.

Así las cosas, habrá que pagar de lunes a viernes de 10 de la mañana a dos de la tarde y de 5 a 8. Los sábados, sólo por la mañana.

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