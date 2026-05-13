Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Nájera

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Nájera

Por Radio Haro
13 mayo, 2026
30
0

Varios particulares informan de un incendio en la chimenea de una vivienda en la calle San Marcial nº 5 de la localidad de Nájera. Tras la actuación de los bomberos, estos informan de que se ha quemado una pieza decorativa de la chimenea, sin producirse más daños materiales ni personales.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

El Gobierno de La Rioja aprueba una ...

Siguiente noticia

AUDIO | Luz verde a la financiación ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible