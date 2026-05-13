AUDIO | Luz verde a la financiación de `El Ferial Arena´ en Haro

El pleno del Ayuntamiento de Haro aprobó, con los votos en contra de la oposición, la contratación de un préstamo a largo plazo de 6 millones de euros para financiar las obras de ampliación del polideportivo de El Ferial y la construcción de un pabellón multiusos.

El PSOE votó en contra por estar en contra de la ubicación de El Ferial Arena, según argumentó Naiara Hernáez.

La edil no adscrita, Laura Vidaurre, también votó en contra al creer que el prestamo compromete la capacidad inversora del Ayuntamiento para las dos próximas legislaturas.

Argumento no compartido por la alcaldesa Guadalupe Fernández.

Para Borja Merino, de C´s, miembro del equipo de gobierno, El Ferial Arena surge de la necesidad de nuevas instalaciones deportivas que tienen las entidades de la ciudad y de más de 20 años de promesas incumplidas.

Para Luis Salazar, de POR LA RIOJA, miembro también del equipo de gobierno, se trata de una demanda que no compromete la inversión del Ayuntamiento.

El portavoz del PP, Rafael García, cree que se trata de un compromiso adquirido que ahora puede llevar a cabo el Ayuntamiento.

El PSOE insistió en que está a favor del deporte y de unas nuevas instalaciones, pero no ahí, no en El Ferial. Momento en que el PP le preguntó que entonces dónde.

La alcaldesa cerró el pleno recordando «el abandono» y falta de mantenimiento que sufrieron las instalaciones deportivas durante las dos últimas legislaturas en las que el PSOE ostentó la Alcaldía de la ciudad.