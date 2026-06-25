AUDIO | Confederación Hidrográfica del Ebro no pone ningún impedimento al Ayuntamiento de Haro para El Ferial Arena

El Ayuntamiento de Haro contratará con KUTXABANK el préstamo de 6 millones de euros para construir El Ferial Arena. El acuerdo se tomó en la última sesión plenaria, con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención de VOX y el voto en contra del PSOE. Un encuentro en el que las posturas sobre la ubicación de la infraestructura marcó el debate de los grupos representados en el salón de sesiones.

El equipo de gobierno defendió su voto a favor, sobre la ubicación de El Ferial Arena, basándose en una resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la que no se pone ningún impedimento. Así lo destacó el portavoz del PP, Rafael García.

El PSOE votó en contra centrándose en la opinión de la comunidad científica porque, según argumentaron, recomienda retirarse de la zona, porque «es potencialmente inundable», algo que para el PP «carece de rigor».

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Así las cosas, Luis Salazar, de POR LA RIOJA, agradeció al PSOE lo que considera que es una rectificación, porque «siempre habían dicho, desde el PSOE, que la zona era inundable». Algo en lo que también insistió Borja Merino, de C´S y la alcaldesa Guadalupe Fernández, para quien, los socialistas «han cambiado el relato constantemente».

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Naiara Hernáez negó este hecho y defendió que hablaron de zona inundable cuando el Plan Director, que se presentó inicialmente, reflejaba unir el frontón y el polideportivo, utilizando las pistas de tenis, no ahora con el proyecto que contempla añadir al polideportivo los accesos y vestuarios de las piscinas de verano. Ahora bien, en la última publicación del PSOE `La Atalaya Jarrera´ cuando los socialistas ya conocían el proyecto, seguían hablando de suelo inundable y así de los recriminó Borja Merino.