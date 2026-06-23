La décima edición de ‘Culto y Cultura’ llenará de música, historia y patrimonio el Monasterio de Santa María la Real de Nájera hasta octubre

La décima edición de ‘Culto y Cultura’ llenará de música, historia y patrimonio el Monasterio de Santa María la Real de Nájera hasta octubre. El programa del Patronato reúne conciertos, actividades divulgativas, una exposición y las tradicionales visitas nocturnas teatralizadas en uno de los principales enclaves monumentales de La Rioja.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado la décima edición del programa ‘Culto y Cultura’, organizado por el Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera, que ofrecerá entre julio y octubre una amplia programación de conciertos, actividades divulgativas, exposiciones y visitas teatralizadas con el objetivo de acercar el patrimonio histórico y cultural del monasterio a la ciudadanía.

Durante la presentación, Iturriaga ha destacado que «el programa ‘Culto y Cultura’ se ha consolidado como una de las iniciativas más representativas del Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera porque permite acercar el patrimonio a la ciudadanía a través de propuestas culturales de gran calidad y muy diversas, capaces de atraer a públicos de todas las edades».

El Patronato del Monasterio de Santa María la Real está integrado por el Gobierno de La Rioja, el Gobierno de Navarra, las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, el Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, y el Ayuntamiento de Nájera, instituciones que colaboran en la conservación y difusión de uno de los conjuntos monumentales más relevantes del norte de España.

La programación comenzará el 7 de julio con la actuación del grupo navarro de música medieval Zorongo, incluida dentro de las actividades de la XXXVI Semana de Estudios Medievales organizada por la Asociación Amigos de la Historia Najerillense. Por su parte, el 10 de julio tendrá lugar la presentación de la LVIII edición de la ‘Crónica Najerense’, en un acto que lleva por título ‘El Heraldo’.

El 19 de julio actuará el compositor y multiinstrumentista gallego Fernando Barroso, una de las figuras destacadas de la renovación de la música de raíz, que llegará a Nájera acompañado por la violinista María Jorge y el guitarrista Miguel Veras para ofrecer un recorrido por algunas de las piezas más representativas de su trayectoria artística.

La programación continuará el 9 de agosto con ‘Sueños de arena’, espectáculo del artista arnedano Borja Jiménez, pionero de esta disciplina en Europa, que combina animación con arena y sombras para ofrecer una visión artística y singular del monasterio.

El 23 de agosto se celebrará la clausura del XLIX Festival Internacional de Plectro de La Rioja con la participación de la Joven Orquesta JOPEC, integrada por 25 jóvenes músicos procedentes de diferentes puntos de España. Una semana después, el 29 de agosto, actuará el coro pamplonés In Tempore Abesbatza, dirigido por Isabel Estremera Sánchez, que presentará su proyecto ‘Mixturas’.

La Coral Najerense protagonizará el concierto del 6 de septiembre coincidiendo con su 81.º aniversario, mientras que la Escolanía de La Rioja actuará el 13 de septiembre bajo la dirección de Elvira Guarás González. El programa concluirá el 17 de octubre con un encuentro coral entre la Coral Najerense y Bona Cántica.

Todos los conciertos tendrán lugar en la iglesia o en el claustro del monasterio, serán de entrada libre y gratuita y comenzarán a las 20 horas.

Iturriaga ha subrayado que «cada una de las actividades programadas contribuye a reforzar el vínculo entre la sociedad y uno de los conjuntos monumentales más importantes de La Rioja. Nuestro objetivo es que el monasterio siga siendo un espacio vivo, abierto al conocimiento, a la creación artística y al encuentro cultural».

Nueva edición de las exitosas visitas nocturnas teatralizadas

Uno de los atractivos más consolidados del programa volverá a ser las visitas nocturnas teatralizadas, que este año alcanzan su décima edición. Los recorridos tendrán lugar los días 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 y 28 de agosto; 4, 5, 11, 12, 19, 25 y 26 de septiembre; y 9 de octubre.

Los guiones y la teatralización correrán a cargo de Sapo Producciones, con la colaboración de las guías del monasterio. Las visitas comenzarán a las 22 horas, tendrán un aforo máximo de 55 personas y un precio de 10 euros por participante.

Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 941 361 083, en la taquilla del monasterio en horario de 10 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas, así como mediante el correo electrónico: info@santamarialareal.net.

El director general de Cultura ha resaltado también el papel que desempeña esta iniciativa en la difusión del patrimonio riojano. En este sentido, ha señalado que «la programación de este año combina música, historia, patrimonio, tradición y experiencias culturales singulares como las visitas teatralizadas, ofreciendo una propuesta que enriquece la oferta cultural de La Rioja y contribuye a proyectar la relevancia histórica y patrimonial de Santa María la Real de Nájera».

La programación de ‘Culto y Cultura’ volverá a convertir durante los próximos meses al Monasterio de Santa María la Real en un espacio de encuentro entre patrimonio, creación artística y divulgación histórica, reforzando su papel como uno de los principales referentes culturales y monumentales de La Rioja.