La exposición itinerante del XIX Concurso Fotográfico ‘Naturaleza de La Rioja’ arranca en Ezcaray con las 29 mejores imágenes seleccionadas

La muestra recorrerá diez localidades riojanas donde se presentarán al aire libre, en paneles de gran tamaño, las 8 fotografías ganadoras junto a otras 21 imágenes seleccionadas por su espectacularidad.

El director de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, acompañado por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha inaugurado la exposición itinerante de la XIX edición del Concurso Fotográfico ‘Naturaleza de La Rioja’, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de la Federación Riojana de Fotografía y La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. Una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 13 de julio de junio en la Plaza del Ayuntamiento de Ezcaray.

La selección de 29 impactantes imágenes podrá ser disfrutadas por los vecinos de Ezcaray en cualquier horario, al ser una exposición al aire libre. Después se trasladará a Haro y posteriormente recorrerá, hasta febrero de 2027, otras nueve localidades riojanas. Las fechas de este recorrido podrán verse en la web https://www.larioja.org/es/concursofotonaturaleza, una vez que estén confirmadas con los ayuntamientos.

La exposición itinerante ‘Naturaleza de La Rioja’ llega este año a su décimo novena edición y a lo largo de casi dos décadas se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen anual.

El concurso fotográfico ‘Naturaleza de La Rioja’, que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XIX edición a 195 participantes de toda España que han presentado un total de 1.120 fotografías que, una ocasión más, nos han dejado extraordinarias instantáneas de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

La exposición del concurso fotográfico ‘Naturaleza de La Rioja’ es una oportunidad perfecta para disfrutar del arte fotográfico, conocer la biodiversidad riojana y, reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural.