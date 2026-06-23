El Gobierno de La Rioja pide licencia de obras al Ayuntamiento de Haro para construir el nuevo Centro de Día

El asunto se aborda en la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local.

El nuevo Centro de Día y Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Haro se ubicará al sureste de la ciudad, entre la Avenida de Logroño y las calles Argentina y Chile. Con una inversión total de 7.837.205,19 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, el proyecto integrará en un mismo espacio un Centro de Día y un Centro de Participación Activa, dos recursos complementarios que promueven la atención integral, el bienestar y el envejecimiento activo de la población.

El edificio, ocupará 2.900 metros cuadrados construidos dentro de una parcela de 4.000 metros cuadrados, con amplias zonas ajardinadas y un diseño completamente accesible, sostenible y adaptado a la topografía del entorno.

La inversión final prevista rondará los 10 millones de euros, ya que al presupuesto de 7,9 millones de euros con fondos propios habrá que añadir posteriormente todo el equipamiento y toda la gestión del centro.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de La Rioja y ejecutado por Tragsa, se articula en torno a un gran patio-jardín central de 700 metros cuadrados, verdadero pulmón y corazón del edificio, que actuará como espacio de convivencia y de entrada de luz natural a las diferentes salas.

El Centro de Participación Activa, con acceso desde la calle Argentina y 1.300 m² de superficie útil, contará con aulas didácticas (pintura, informática, cocina), biblioteca, salas polivalentes y una cafetería con sala de billar. Este espacio fomentará la convivencia, el aprendizaje y la actividad social, con el objetivo de combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento saludable y activo.

Por su parte, el Centro de Día, con acceso desde la calle Chile y 975 m² útiles, ofrecerá atención personalizada a personas mayores que requieran apoyo diario, disponiendo de salas de fisioterapia, terapia ocupacional, comedor, consulta médica y baños geriátricos. Ambos centros estarán conectados internamente mediante un recorrido accesible y compartirán servicios comunes como dirección, cocina, peluquería y podología.

El diseño incorpora criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y confort, con materiales ambientalmente adecuados y sistemas de aprovechamiento de energías renovables que garantizarán un bajo consumo energético. El salón-cafetería de 300 metros cuadrados, con una mayor altura que el resto del edificio, será otro de los puntos destacados del proyecto, concebido no solo para restauración, sino también para acoger actuaciones, conferencias y encuentros comunitarios.