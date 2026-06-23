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Se quema el interior de un coche en Nájera

Se quema el interior de un coche en Nájera

Por Radio Haro
23 junio, 2026
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Comunica un particular a SOS Rioja el incendio de un coche en la calle Padre Samaniego de Nájera. No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado al interior del mencionado vehículo.

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