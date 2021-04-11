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Bajan a 3 los casos activos de coronavirus en Haro y a 27 en Nájera; Santo Domingo sube a 4; Casalarreina con 8, Ezcaray con 1, Cenicero con cero y Baños de río Tobía con 2, se mantienen

Bajan a 3 los casos activos de coronavirus en Haro y a 27 en Nájera; Santo Domingo sube a 4; Casalarreina con 8, Ezcaray con 1, Cenicero con cero y Baños de río Tobía con 2, se mantienen

Por Radio Haro
11 abril, 2021
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plaza de la paz
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