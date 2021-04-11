Bajan a 3 los casos activos de coronavirus en Haro y a 27 en Nájera; Santo Domingo sube a 4; Casalarreina con 8, Ezcaray con 1, Cenicero con cero y Baños de río Tobía con 2, se mantienen
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|AGONCILLO
|2
|10/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|10/04/2021
|ALBERITE
|1
|10/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|14
|10/04/2021
|ALFARO
|10
|10/04/2021
|ARNEDO
|36
|10/04/2021
|AUTOL
|17
|10/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|10/04/2021
|CALAHORRA
|83
|10/04/2021
|CASALARREINA
|8
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|CENICERO
|0
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|51
|10/04/2021
|ENTRENA
|0
|10/04/2021
|EZCARAY
|1
|10/04/2021
|FUENMAYOR
|1
|10/04/2021
|HARO
|3
|10/04/2021
|LARDERO
|5
|10/04/2021
|LOGROÑO
|128
|10/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|10/04/2021
|NAJERA
|27
|10/04/2021
|NALDA
|0
|10/04/2021
|NAVARRETE
|3
|10/04/2021
|PRADEJON
|20
|10/04/2021
|QUEL
|3
|10/04/2021
|RINCON DE SOTO
|3
|10/04/2021
|SAN ASENSIO
|1
|10/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|4
|10/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4