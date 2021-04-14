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Haro, libre de casos activos de coronavirus. Nájera baja a 26, suben Casalarreina (9), San Asensio (3) y Santo Domingo (5)

Haro, libre de casos activos de coronavirus. Nájera baja a 26, suben Casalarreina (9), San Asensio (3) y Santo Domingo (5)

Por Radio Haro
14 abril, 2021
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