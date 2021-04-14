Haro, libre de casos activos de coronavirus. Nájera baja a 26, suben Casalarreina (9), San Asensio (3) y Santo Domingo (5)
|13/04/2021
|AGONCILLO
|2
|13/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|13/04/2021
|ALBERITE
|4
|13/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|13
|13/04/2021
|ALFARO
|7
|13/04/2021
|ARNEDO
|37
|13/04/2021
|AUTOL
|9
|13/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|13/04/2021
|CALAHORRA
|83
|13/04/2021
|CASALARREINA
|9
|13/04/2021
|CENICERO
|0
|13/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|35
|13/04/2021
|ENTRENA
|2
|13/04/2021
|EZCARAY
|2
|13/04/2021
|FUENMAYOR
|1
|13/04/2021
|HARO
|0
|13/04/2021
|LARDERO
|5
|13/04/2021
|LOGROÑO
|122
|13/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|13/04/2021
|NAJERA
|26
|13/04/2021
|NALDA
|0
|13/04/2021
|NAVARRETE
|3
|13/04/2021
|PRADEJON
|24
|13/04/2021
|QUEL
|3
|13/04/2021
|RINCON DE SOTO
|7
|13/04/2021
|SAN ASENSIO
|3
|13/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|5
|13/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5