Suben los casos activos de coronavirus en Haro a 26 y se mantienen en Nájera (9) y Santo Domingo (1)
|18/05/2021
|AGONCILLO
|0
|18/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|2
|18/05/2021
|ALBERITE
|1
|18/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|18/05/2021
|ALFARO
|16
|18/05/2021
|ARNEDO
|29
|18/05/2021
|AUTOL
|1
|18/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|18/05/2021
|CALAHORRA
|68
|18/05/2021
|CASALARREINA
|0
|18/05/2021
|CENICERO
|0
|18/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|18/05/2021
|ENTRENA
|0
|18/05/2021
|EZCARAY
|0
|18/05/2021
|FUENMAYOR
|9
|18/05/2021
|HARO
|26
|18/05/2021
|LARDERO
|2
|18/05/2021
|LOGROÑO
|111
|18/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|18/05/2021
|NAJERA
|9
|18/05/2021
|NALDA
|0
|18/05/2021
|NAVARRETE
|2
|18/05/2021
|PRADEJON
|5
|18/05/2021
|QUEL
|1
|18/05/2021
|RINCON DE SOTO
|3
|18/05/2021
|SAN ASENSIO
|1
|18/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|18/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|16