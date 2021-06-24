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Bajan a 4 los casos activos de coronavirus en Haro, se mantienen en Santo Domingo (3) y Nájera (1)

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Por Radio Haro
24 junio, 2021
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