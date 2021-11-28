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Los puertos de Montenegro y Peña Hincada, cerrados por acumulación de nieve; La Pradilla, La Rasa, Sancho Leza y Vallaroso, abiertos con cadenas

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Por Radio Haro
28 noviembre, 2021
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CARRETERAPTO. MONTAÑAKM. INICIALKM. FINALESTADOMOTIVO
N-111PUERTO PIQUERAS264274CADENASNIEVE

 

 

 

ESTADO DE CARRETERAS  RED AUTONÓMICA DIA 28-11-2021  A LAS  08:30  HORAS

 

CARRETERADENOMINACIÓNMUNICIPIOKM INICIAL
KM FINAL
ESTADOMOTIVO
LR-111LA PRADILLAVALGAÑON00,0005,000CADENASNIEVE
LR-245PUERTO LA RASAMURO CAMEROS8,000
14,000
CADENASNIEVE
LR-250PUERTO SANCHO LEZALAGUNA CAMEROS50,000
56,000
CADENASNIEVE
LR-333PUERTO MONTENEGROVINIEGRA14,000
17,000
CERRADONIEVE
LR-232PUERTO PEÑA HINCADAORTIGOSA12,000
19,000
CERRADONIEVE
LR-286ALTO DE VALLAROSOMURO DE AGUAS11,000
11,000
CADENASNIEVE
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Etiquetasnieve
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