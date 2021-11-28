Los puertos de Montenegro y Peña Hincada, cerrados por acumulación de nieve; La Pradilla, La Rasa, Sancho Leza y Vallaroso, abiertos con cadenas
|CARRETERA
|PTO. MONTAÑA
|KM. INICIAL
|KM. FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|N-111
|PUERTO PIQUERAS
|264
|274
|CADENAS
|NIEVE
ESTADO DE CARRETERAS RED AUTONÓMICA DIA 28-11-2021 A LAS 08:30 HORAS
|CARRETERA
|DENOMINACIÓN
|MUNICIPIO
|KM INICIAL
KM FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|LR-111
|LA PRADILLA
|VALGAÑON
|00,00
|05,000
|CADENAS
|NIEVE
|LR-245
|PUERTO LA RASA
|MURO CAMEROS
|8,000
14,000
|CADENAS
|NIEVE
|LR-250
|PUERTO SANCHO LEZA
|LAGUNA CAMEROS
|50,000
56,000
|CADENAS
|NIEVE
|LR-333
|PUERTO MONTENEGRO
|VINIEGRA
|14,000
17,000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-232
|PUERTO PEÑA HINCADA
|ORTIGOSA
|12,000
19,000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-286
|ALTO DE VALLAROSO
|MURO DE AGUAS
|11,000
11,000
|CADENAS
|NIEVE