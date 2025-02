OPINION: «Apoyo a los palestinos»

Una vez más, ciudadanos y ciudadanas de todo el estado tomamos las calles secundando el llamamiento de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). Y lo hacemos con un mensaje claro: no olvidemos a Palestina. Un genocidio no se comete en solitario ni de un día para otro, es un proceso de deshumanización que requiere de apoyos, silencios y complicidades de quiénes se lucran con la sangre del pueblo palestino y con el sufrimiento de los pueblos y cuerpos oprimidos. Hoy, además, el discurso internacional sobre el futuro del pueblo palestino anuncia un mañana aún más tenebroso. Que nadie olvide las declaraciones de Donald Trump en las que anunciaba junto al genocida Netanyahu que Estados Unidos tomará “el control de la Franja de Gaza”, propugnando una vez más el traslado forzado de unos dos millones de personas palestinas de Gaza a países vecinos. ¿Y para qué? Para convertir la tierra de los palestinos y palestinas en resorts de lujo y aprovechar unos recursos sobre los que no tiene ningún derecho. La Comunidad Internacional no puede permanecer impasible ante semejantes palabras. No se puede fingir apoyo a Palestina y seguir colaborando con su opresor. Barcos con material militar siguen cruzando nuestros puertos.

Por último, desde RESCOP y los colectivos convocantes, le exigimos al gobierno que:

– Imponga un embargo de armas completo e inmediato. No más ventas, no más compras y no más tránsito de barcos con armas hacia el genocidio por nuestro territorio.

– Rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel y asegure el cumplimiento de las exigencias impuestas por el Tribunal Internacional de Justicia que reclama el Fin de la ocupación y el apartheid en Palestina y la prohibición de cualquier colaboración que mantenga este régimen ilegal.

– Ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y derogue la Ley mordaza. Los criminales son los representantes del gobierno de Israel y quiénes les apoyan con sus silencios cómplices, no quienes salen a la calle a defender la vida.

También los de Haro estuvimos con ellos.

VIVA PALESTINA LIBRE

QUE VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO

(Julio Martínez Florez)