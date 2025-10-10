El Ayuntamiento de Haro impulsa el ahorro hídrico con la implantación de riego por telegestión

La implantación total del sistema con la instalación de una estación meteorológica permitirán autogestionar el riego, con un ahorro estimado de entre el 30% y el 50% en recursos hídricos. Este sistema avanzado ya se encuentra operativo en una parte del municipio y se seguirá implantando en el resto de la ciudad, unificando la gestión hídrica bajo un modelo inteligente.

El Ayuntamiento de Haro ha dado un paso firme en su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética al anunciar la expansión completa del sistema de riego por telegestión a todas las zonas verdes de la ciudad.

Este sistema avanzado ya se encuentra operativo en una parte del municipio y se seguirá implantando en el resto de la ciudad, unificando la gestión hídrica bajo un modelo inteligente. La clave de esta expansión es la futura instalación de una estación meteorológica que permitirá al sistema autogestionar el riego en tiempo real, ajustándolo automáticamente a las condiciones climáticas específicas (temperatura, humedad, precipitación, etc.).

La Delegación de Parques y Jardines estima que, con la implementación total de este sistema, se logrará un ahorro de recursos hídricos destinados al riego de entre el 30% y el 50%.

Para garantizar la correcta operatividad de esta tecnología, se ha desarrollado una jornada de formación técnica. En ella participaron:

 Personal de la empresa gestora de jardines

 Miembros de la Unidad de Obras y la Brigada municipal

 Técnicos de la empresa instaladora del sistema de riego

La sesión formativa contó con la presencia y supervisión de los responsables municipales del proyecto: los concejales Luis Salazar y Borja Merino, quienes destacaron la importancia de la coordinación entre departamentos para el éxito de la iniciativa.

Luis Salazar resaltó que “la formación de nuestro personal es crucial. Con la telegestión, nuestros trabajadores disponen de una herramienta potente para optimizar las tareas de mantenimiento y garantizar que nuestras zonas verdes estén en perfecto estado con el mínimo consumo de agua”. Por su parte, Borja Merino afirmó “Implementar este sistema no es solo una inversión en tecnología, es una inversión directa en el futuro sostenible de nuestra ciudad. Pasaremos de un riego programado a un riego inteligente que solo usa el agua estrictamente necesaria, algo fundamental en el contexto de cambio climático.”

Esta medida se enmarca en la estrategia municipal de modernización de infraestructuras y gestión eficiente de los recursos naturales.