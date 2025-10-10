Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Tres personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Haro

Tres personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Haro

Por Radio Haro
10 octubre, 2025
Comunica un particular a SOS RIOJA el incendio de una vivienda en la calle Ciriaco Aranzadi de Haro. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil y Policía Local.

El incendio ha afectado a la cocina y a parte del salón de la mencionada vivienda, fruto del humo generado, tres personas han sido atendidas en el lugar por inhalación de humo, no siendo necesario su traslado a Centro Sanitario alguno.

