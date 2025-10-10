Tres personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Haro

Comunica un particular a SOS RIOJA el incendio de una vivienda en la calle Ciriaco Aranzadi de Haro. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil y Policía Local.

El incendio ha afectado a la cocina y a parte del salón de la mencionada vivienda, fruto del humo generado, tres personas han sido atendidas en el lugar por inhalación de humo, no siendo necesario su traslado a Centro Sanitario alguno.