El Ayuntamiento de Haro inicia el asfaltado de cuatro calles de la ciudad

El fresado y posterior asfaltado se llevará a cabo entre el 8 y el 16 de octubre, con cortes de tráfico y desvíos provisionales.

El Ayuntamiento de Haro ha anunciado el inicio de un Programa de Trabajos de Fresado y Asfaltado que se desarrollará en varias calles de la ciudad a lo largo de las próximas semanas. Esta intervención busca mejorar el estado del pavimento y la seguridad vial.

Las calles afectadas por el programa de mejora incluyen la C/ Donantes de Sangre, C/ La Magdalena, C/ Santa Lucía (Tramos 1 y 2), y C/ Industria.

La ejecución de los trabajos se estima en las siguientes fehcas:

Calles Donantes de Sangre, La Magdalena y Santa Lucía (Tramos 1 y 2).

Cortes y desvíos principales:

 Se cortará la C/ Donantes de Sangre desde la C/ La Magdalena hasta la Avda. Juan Carlos I.

 La C/ Santa Lucía (Tramo 1) estará cortada desde la C/ Domingo Hergueta hasta la Rotonda de Avda. Juan Carlos I.

 El acceso a garajes en las zonas afectadas estará limitado y solo se permitirá en dirección a los mismos durante las labores de fresado.

 Los vehículos procedentes de la C/ Santa Lucía en dirección a Avda. Juan Carlos I serán desviados por C/ Domingo Hergueta y C/ Donantes de Sangre.

Las obras en el tramo comprendido entre la C/ Ventilla y C/ Mediodía se realizarán también mediante fresado y posterior asfaltado.

 El acceso a la C/ Santa Lucía en este tramo podrá realizarse alternativamente por la C/ La Magdalena y por la Rotonda de Avda. Juan Carlos I.

Por último, los trabajos en la C/ Industria se realizarán los días 14 y 15 de octubre (Fresado) y 15 y 16 de octubre (Asfaltado).

 En esta vía, las obras se ejecutarán por carriles con tráfico alternativo regulado por peones señalistas, minimizando el impacto del corte total.

Estas obras de mejora de las calles de la ciudad se suman a la recién terminada intervención en la calle Mediodia.

El Ayuntamiento ruega a los ciudadanos la máxima colaboración y comprensión por las molestias que estas obras necesarias puedan ocasionar.

Se recomienda utilizar vías alternativas y prestar especial atención a la señalización provisional instalada en la zona.