Jesús Vicente Aguirre presenta en Haro su libro `De algunas cosas me acuerdo´

Por Radio Haro
26 octubre, 2025
El acto, presentado por el director de RADIO HARO Rafael Martínez y Luis Brox, se desarrollará este jueves a las siete y media de la tarde en la sala Faro del Palacio de Bendaña.

