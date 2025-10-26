El Haro Deportivo consigue frente al Predejón “tres puntos muy necesarios para el partido contra la Oyonesa” (0-2)
El Haro Deportivo ha ganado al Pradejón. Xabi Hidalgo y Aitor Zunzunegui marcaron para el conjunto blanquinegro.
