Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El Haro Deportivo consigue frente al Predejón “tres puntos muy necesarios para el partido contra la Oyonesa” (0-2)

El Haro Deportivo consigue frente al Predejón “tres puntos muy necesarios para el partido contra la Oyonesa” (0-2)

Por Radio Haro
26 octubre, 2025
45
0
Escudo del Haro Deportivo

El Haro Deportivo ha ganado al Pradejón. Xabi Hidalgo y Aitor Zunzunegui marcaron para el conjunto blanquinegro.

Compartir:
Etiquetasharo deportivo
Noticia anterior

Jesús Vicente Aguirre presenta en Haro su ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible