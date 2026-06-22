Haro cambia el programa previsto y suspende la hoguera de San Juan y los fuegos artificiales del día de San Felices

El Ayuntamiento de Haro informa a la ciudadanía que el Gobierno de La Rioja ha acordado la prohibición de las tradicionales hogueras de la noche de San Juan, así como del uso de fuegos artificiales, cohetes, material pirotécnico y otros artefactos voladores portadores de fuego, debido a la extraordinaria e intensa ola de calor prevista para los próximos días y al elevado riesgo de incendios forestales en toda la comunidad autónoma.

Según las previsiones meteorológicas, La Rioja afrontará durante esta semana un episodio de temperaturas excepcionalmente altas. Ante esta situación, el Gobierno regional ha valorado que el índice de riesgo de incendios forestales alcanzará niveles extremos o superiores en todo el territorio riojano, por lo que ha decidido adoptar medidas extraordinarias de prevención.

La prohibición afecta a las hogueras de la noche festiva de San Juan tanto en terrenos urbanos como no urbanos. Asimismo, quedan clausurados para su uso todos los asadores, homologados y no homologados, localizados en el territorio riojano, y se prohíben las concentraciones lúdicas que conlleven el uso del fuego en terrenos no urbanos.

Estas medidas tienen como objetivo minimizar cualquier riesgo de incendio forestal en un contexto de condiciones meteorológicas especialmente adversas y se enmarcan en la normativa autonómica de prevención y lucha contra incendios forestales. Los usos autorizados del fuego están regulados por la Orden AGM/71/2024, de 3 de octubre, sobre Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como por la Resolución 779/2024, de 18 de junio, relativa a las limitaciones para la realización de determinadas actividades en función del índice de Potencial de Gran Incendio Forestal (IPOGIF).

El Ayuntamiento de Haro solicita a vecinos y visitantes la máxima prudencia y colaboración durante estos días, evitando cualquier actividad que pueda generar riesgo de incendio y extremando las precauciones ante las altas temperaturas.

Asimismo, recuerda que ante cualquier indicio de incendio forestal o comportamiento imprudente susceptible de provocarlo, debe avisarse de forma inmediata al teléfono de emergencias 112.

La prevención y la responsabilidad colectiva son fundamentales para proteger nuestro entorno natural y garantizar la seguridad de toda la ciudadanía.

Estas medidas afectan directamente a nuestra programación de fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro y quedan modificadas de la siguiente manera:

MARTES 23

23:00 h. En la Plaza de la Paz, salida de la Pirobatucada K-BOOM PERCUSIÓN con el espectáculo IGNIFERI DRUMS, previsto inicialmente como correfoc, para dirigirse al recinto deportivo de El Ferial.

IMPORTANTE: Los correfocs quedan suspendidos. En su lugar, se realizará un pasacalles con la batucada por distintas calles de la ciudad.

23:30 h. En la pista de skate de El Ferial, estaba previsto el encendido de la Gran Hoguera de San Juan, organizada por la Peña Los Veteranos, con la colaboración de La Kel del Caló. Durante la quema de la hoguera estaba programada la actuación de K-BOOM PERCUSIÓN con el espectáculo IGNIFERI DRUMS, finalizando con el acompañamiento hasta la Plaza de la Paz.

IMPORTANTE: La Hoguera de San Juan queda suspendida.

MIÉRCOLES 24 – DÍA DE SAN JUAN

12:00 h. En la Plaza de la Paz, Inauguración Oficial de las Fiestas, con el lanzamiento del primer cohete a cargo de la Jarrera Mayor, Jarrero Mayor, Jarrera Infantil, Jarrero Infantil, Jarrera Senior y Jarrero Senior; izado del Pendón por el Regidor Síndico Alberto Giménez Gabarri “El Viti” y lectura del Pregón Anunciador de las Fiestas por el pregonero de la Cofradía de San Felices de Bilibio.

A continuación, tendrá lugar la tradicional Tamborrada para difundir el Pregón de las Fiestas. Asimismo, la charanga Irulitxa animará la Plaza de la Paz y las calles aledañas.

IMPORTANTE: El lanzamiento inaugural se realizará mediante un cohete alternativo, sin uso de material pirotécnico.

JUEVES 25 – DÍA DE SAN FELICES

23:30 h. En el Parque de El Mazo, estaba prevista la Colección de Fuegos Artificiales, a cargo de Pirotecnia Zaragozana.

IMPORTANTE: Los fuegos artificiales quedan suspendidos, quedando pendientes de la evolución de la situación. En su momento se comunicará, en su caso, una fecha alternativa para su celebración.