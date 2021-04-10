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Haro baja a 5 casos activos de coronavirus y Nájera a 29, Casalarreina (8), Cenicero (0), Ezcaray (1), San Asensio (1) y Santo Domingo (3) se mantienen

Haro baja a 5 casos activos de coronavirus y Nájera a 29, Casalarreina (8), Cenicero (0), Ezcaray (1), San Asensio (1) y Santo Domingo (3) se mantienen

Por Radio Haro
10 abril, 2021
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