Haro baja a 5 casos activos de coronavirus y Nájera a 29, Casalarreina (8), Cenicero (0), Ezcaray (1), San Asensio (1) y Santo Domingo (3) se mantienen
|09/04/2021
|AGONCILLO
|2
|09/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|09/04/2021
|ALBERITE
|1
|09/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|13
|09/04/2021
|ALFARO
|11
|09/04/2021
|ARNEDO
|41
|09/04/2021
|AUTOL
|17
|09/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|09/04/2021
|CALAHORRA
|77
|09/04/2021
|CASALARREINA
|8
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|CENICERO
|0
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|55
|09/04/2021
|ENTRENA
|0
|09/04/2021
|EZCARAY
|1
|09/04/2021
|FUENMAYOR
|0
|09/04/2021
|HARO
|5
|09/04/2021
|LARDERO
|5
|09/04/2021
|LOGROÑO
|135
|09/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|09/04/2021
|NAJERA
|29
|09/04/2021
|NALDA
|0
|09/04/2021
|NAVARRETE
|3
|09/04/2021
|PRADEJON
|16
|09/04/2021
|QUEL
|2
|09/04/2021
|RINCON DE SOTO
|3
|09/04/2021
|SAN ASENSIO
|1
|09/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|09/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3