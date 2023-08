AUDIO. ‘Denorte’ celebra sus diez años sobre el escenario

El cantautor riojano ‘Denorte’ tiene programadas varias fechas para este mes de agosto que le llevarán a recorrer la geografía riojana. Este próximo sábado, 5 de agosto, el compositor ofrecerá un concierto en Arenzana de Abajo, el 12 de agosto también estará en Haro en la plaza de la Paz dentro de la programación del ‘Verano cultural’. Así mismo, recorrerá otros municipios como Enciso o Ribafrecha.

El propio ‘Denorte’ destaca que “esta gira es un homenaje a los diez años que llevo en el mundo de la música y sirve de agradecimiento a todos aquellos que me dicen que no lo deje, que valgo para esto”. El artista charlaba en ‘Hoy por hoy Rioja Alta’ y detallaba que en los próximos meses irá lanzando singles “todo aquel que me escuche advertirá una evolución en mi trabajo. He cambiado de productor y eso tiene que notarse”, aseguraba.

En cuanto a qué sucederá una vez finalizado el verano, el artista confesaba que están por venir cosas muy interesantes “hay proyectos y cosas que ya son una realidad que, de momento, no puedo contar pero van a llegar cosas muy bonitas”, comentaba ilusionado el cantante.