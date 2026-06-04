Rescatado un búho real en el río Ebro en Haro

Un particular alerta al Centro Coordinador de Emergencias de la presencia de un búho real atrapado en una isleta del río Ebro, bajo el puente de Briñas, en la localidad de Haro. SOS Rioja moviliza a una agente del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje. Una vez en el lugar, la agente comprueba que no es posible acceder por sus propios medios hasta la isleta. Ante esta situación, se solicita la intervención de Bomberos del CEIS, quienes acuden para colaborar en el rescate.

Con la ayuda de los bomberos y personal del Centro de Recuperación de Fauna han logrado acceder a la isleta y rescatar al búho real, que ha podido ser puesto a salvo para su posterior atención.