Una veintena de docentes que se incorporan por primera vez a las escuelas rurales participan en una jornada formativa sobre metodología en los CRA

Durante este encuentro, los docentes han debatido y compartido los distintos instrumentos metodológicos más adecuados para asegurar una educación de máxima calidad adecuada a las características de estos centros.

Un total de 25 docentes han participado en la jornada formativa de acogida de nuevos docentes en Centros Rurales Agrupados (CRA), organizada por la consejería de Educación y Empleo, a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), sobre organización, funcionamiento y metodología didáctica propia de las escuelas rurales.

Durante el encuentro, los docentes que se incorporan durante este curso, por primera vez, a los once CRA ubicados de La Rioja, han podido conocer las peculiaridades del ámbito rural y su entorno educativo, lo que exige una metodología didáctica diferente a la que se utiliza en los centros urbanos.

Estos centros se caracterizan por un aprendizaje cercano y trato personalizado, ya que disponen de grupos de alumnos reducidos que cursan distintos cursos en una misma aula, lo que exige una metodología didáctica diferente a la que se utiliza en los centros urbanos.

Durante esta sesión formativa, los docentes han conocido la normativa vigente que regula la organización y funcionamiento de los CRA, además de debatir y compartir los instrumentos didácticos y metodológicos más adecuados para implementar con éxito los objetivos educativos que establece la Ley, asegurando una educación de máxima calidad que se adapte a las características únicas de cada aula multigrado.

A través de esta formación, la Consejería de Educación y Empleo demuestra su firme compromiso con la vertebración del territorio y su apuesta por dotar al profesorado de la escuela rural de los recursos y la formación específica necesaria para afrontar sus retos con las máximas garantías.

La Rioja dispone de once CRA: Las Cuatro Villas (Agoncillo, Arrúbal, Ribafrecha y San Román); Alto Cidacos (Arnedillo, Herce y Préjano); Vista la Hez (Alcanadre, Ausejo, Corera El Villar de Arnedo, Galilea y Tudelilla); Entrevalles (Anguiano, Badarán, San Millán de la Cogolla y Viniegra de Abajo); Valle Oja-Tirón (Anguciana, Castañares de Rioja, Cuzcurrita de Río Tirón y Santurde); Alhama (Aguilar del Río Alhama, Cervera del Río Alhama y Valverde); Valle del Linares (Cornago, Grávalos, Igea y Rincón de Olivedo); Moncalvillo (Entrena, Medrano; Nalda y Viguera); Entreviñas (Ábalos, Briones, Ollauri, San Asensio y San Vicente); Cameros Nuevo (Ortigosa, Torrecilla en Cameros y Villoslada de Cameros); y Cuenca del Najerilla (Alesanco, Arenzana de Abajo, Camprovín, Hormilla, Huércanos, Tricio y Uruñuela).