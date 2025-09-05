Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Comienzan las fiestas de la Vega con un guiño a los 40 años de RADIO HARO y a la jubilación de las Pescaderías Amurrio

Comienzan las fiestas de la Vega con un guiño a los 40 años de RADIO HARO y a la jubilación de las Pescaderías Amurrio

Por Radio Haro
5 septiembre, 2025
3
0

La alcaldesa Guadalupe Fernández ha destacado lo especial de estas fiestas que incluyen en su programa la romería a los Riscos de Bilibio el primer domingo de septiembre, así como los diferentes actos con motivo del hermanamiento con Jerez de la Frontera.

Compartir:
Etiquetasfiestasharo
Noticia anterior

Una veintena de docentes que se incorporan ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible