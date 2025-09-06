Juriz Alliende, Raúl Angulo y Daniel Gabarri, ganan el segundo concurso de pesca infantil de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca

La Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca, en colaboración con el Ayuntamiento de Haro, ha celebrado el segundo concurso de pesca infantil, esta vez destinado a niños de 12 a 16 años.

Con una participación de 14 pescadores y un total de 72 truchas capturadas y una carpa, la clasificación de este día ha sido:

1º.- Juriz Alliende 14 capturas

2º.- Raúl Angulo 12 capturas

3º.- Daniel Gabarri 8 capturas