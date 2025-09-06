La reina Letizia abrirá el curso escolar en Rincón de Soto

Visitará el nuevo CEIP Entresotos y la Sección de Instituto de Educación Secundaria Gonzalo de Berceo de la localidad.

La reina Letizia presidirá el acto de apertura del curso escolar 2025/2026 el próximo viernes, 12 de septiembre, en Rincón de Soto.

La reina visitará el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Entresotos y la Sección de Instituto de Educación Secundaria (SIES) Gonzalo de Berceo de este municipio, ha informado la Delegación del Gobierno.

Doña Letizia podrá saludar a los alumnos rinconeros en su primera semana de clases, ya que el curso comienza en La Rioja el próximo martes, 9 de septiembre.