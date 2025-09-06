Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Últimas noticias
La reina Letizia abrirá el curso escolar en Rincón de Soto

La reina Letizia abrirá el curso escolar en Rincón de Soto

Por Radio Haro
6 septiembre, 2025
59
0

Visitará el nuevo CEIP Entresotos y la Sección de Instituto de Educación Secundaria Gonzalo de Berceo de la localidad.

La reina Letizia presidirá el acto de apertura del curso escolar 2025/2026 el próximo viernes, 12 de septiembre, en Rincón de Soto.

La reina visitará el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Entresotos y la Sección de Instituto de Educación Secundaria (SIES) Gonzalo de Berceo de este municipio, ha informado la Delegación del Gobierno.

Doña Letizia podrá saludar a los alumnos rinconeros en su primera semana de clases, ya que el curso comienza en La Rioja el próximo martes, 9 de septiembre.

Compartir:
Etiquetasletiziarincon de soto
Noticia anterior

Juriz Alliende, Raúl Angulo y Daniel Gabarri, ...

Siguiente noticia

Catas y exposiciones en el hermanamiento de ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible