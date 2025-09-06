Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Catas y exposiciones en el hermanamiento de Haro y Jerez

Catas y exposiciones en el hermanamiento de Haro y Jerez

Por Radio Haro
6 septiembre, 2025
51
0

Bodegas Muga ha acogido la primera de las catas previstas dentro de los actos del hermanamiento entre Haro y Jerez de la Frontera, con vinos de la propia bodega y de Bodega Sánchez Romate Hermanos de Jerez.

En la cata han participado la alcaldesa Guadalupe Fernández, así como el concejal de festejos Borja Merino. Posteriormente se ha pasado a visitar la exposición conjunta en una de las salas de la bodega. Para continuar con la segunda cata en este caso con vinos de Bodega Santa Petronila.

A continuación, los actos de hermanamiento continuaron en Bodegas Martínez Lacuesta con la inauguración de la exposición en la bodega y posterior cata con Bodegas Lustau.

Compartir:
Etiquetasharohermanamientojerez
Noticia anterior

La reina Letizia abrirá el curso escolar ...

Siguiente noticia

Fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla, ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible