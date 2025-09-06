Fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla, del 17 al 19 de septiembre en Santo Domingo, tradición, cultura, música y actividades para todas las edades

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de la Concejalía de Festejos, ha presentado en la Sala Gustavo Bueno el programa oficial de las Fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla 2025, que se celebrarán del 17 al 19 de septiembre y que un año más combinarán tradición, cultura, música, y actividades para todas las edades.

El programa incluye una variedad de propuestas: desde espectáculos musicales como el concierto del Mariachi Imperial de Guanajuato, la participación de la charanga “Los Gallitos” y las orquestas “Pasarela” y “Alaska on tour”, o las sesiones de cine en el Teatro Avenida, hasta actos tradicionales como el disparo del Cohete, las solemnes misas y procesiones de Acción de Gracias y en honor a San Jerónimo Hermosilla, las degustaciones populares, el Festival de Calderetes o el espectáculo taurino-musical “Popeye Torero” en la Plaza de Toros.

No faltarán las propuestas infantiles, como el gran parque de hinchables el día 19 en la Plaza Jacobea o el teatro cómico “Haciendo las Américas” ni las citas deportivas con el Festival de Pelota a Mano en el Polideportivo Margubete. El colofón oficial de las fiestas llegará el 19 de septiembre con la tradicional traca y castillo de fuegos artificiales en la Plaza de España.

El concejal de Festejos, Óscar Reina, ha destacado durante la presentación que “estas fiestas son el reflejo de lo que somos como ciudad: tradición y modernidad, convivencia y alegría. Hemos preparado un programa pensado para todas las generaciones, con actos que refuerzan nuestra identidad y otros que aportan frescura e innovación. Quiero invitar a todos los calceatenses y visitantes a vivir intensamente estas fiestas, que son un orgullo para Santo Domingo de la Calzada”.

El edil también ha querido subrayar el esfuerzo de todas las áreas municipales, asociaciones y entidades colaboradoras que hacen posible estas celebraciones: “Las fiestas son el resultado del trabajo conjunto de mucha gente que, con dedicación y entusiasmo, contribuye a que cada año luzcan más”.

El programa completo de las Fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla 2025 está disponible en distintas dependencias municipales y en medios digitales oficiales.