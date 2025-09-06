Radio Haro – Cadena Ser.

Un herido en la colisión de dos vehículos en Haro

Por Radio Haro
6 septiembre, 2025
137
0
Centro de Salud de Haro

Comunica un particular a SOS Rioja la colisión de dos coches en la Avenida de Alava de Haro. Desde SOS RIOJA se movilizan Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local. Como consecuencia del siniestro es trasladada una mujer, de 60 años y vecina de Haro, al Centro de Salud de la ciudad jarrera.

