‘Pasea La Rioja’ invita a descubrir Ventrosa de la Sierra, la Casa del Maestro, el Castillo de Vinuesa y a una jornada de observación del buitre negro

Las actividades, de carácter gratuito con reserva previa, están diseñadas para acercar a la ciudadanía los espacios naturales más emblemáticos de la región.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar un fin de semana más en su programa ‘Pasea La Rioja’. Las propuestas interpretativas, que se desarrollarán también durante todo septiembre, están diseñadas para acercar a la ciudadanía los espacios naturales más emblemáticos de la región.

La programación comenzará el sábado, 6 de septiembre, con dos propuestas complementarias en el Alto Najerilla. La primera, ‘Ventrosa, ¿hacia una nueva primavera?’, propone un paseo interpretativo por la memoria del paisaje de Ventrosa de la Sierra, que concluirá en la Casa del Maestro, punto de inicio de la segunda actividad: ‘Historias del Alto Najerilla’, una visita guiada al Centro de Interpretación donde, a través de sus objetos y exposiciones, se podrá descubrir su historia.

El domingo, 7 de septiembre, la oferta continuará con otras dos propuestas. Por un lado, ‘Subida al Castillo de Vinuesa’, una marcha interpretativa por pastizales de alta montaña y turberas hasta una de las cimas más emblemáticas del Parque Natural Sierra Cebollera, el Castillo de Vinuesa. Y como segunda propuesta, ‘Entre buitres negros en el Alto Najerilla’, una actividad de observación y divulgación del proyecto de re-introducción ‘Monachus’ impulsado por GREFA, en colaboración con el Gobierno de La Rioja. Esta jornada combina la explicación del proyecto con un aporte de alimento guiado que permitirá observar a los buitres desde Santa Coloma.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web de ‘Pasea La Rioja’ https://pasea.larioja.org/.