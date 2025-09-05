Inicio del curso escolar y jornadas de acogida en el IES Rey Don García

El IES Rey Don García de Nájera inicia el curso académico 2025/26 con entusiasmo e ilusión por parte de profesorado, alumnado y familias.

Como cada año, el centro ha organizado unas jornadas de acogida dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, con el objetivo de facilitar su adaptación y garantizar una incorporación positiva a la vida escolar. Durante las presentaciones se han dado a conocer los tutores, se han explicado las normas de organización y convivencia del instituto y se han desarrollado dinámicas de bienvenida.

Calendario de presentaciones en el Salón de Actos:

1° ESO → 9,00 h.

2° ESO → 9,30 h.

3° ESO → 10,30 h.

4° ESO y Grados Básicos de Formación Profesional → 9,30 h.

Bachillerato y Grados Medio y Superior de Formación Profesional → 12,00 h.

El centro cuenta también con su sección de Baños de Río Tobía, que comenzará igualmente con actividades de presentación, favoreciendo el conocimiento mutuo y la integración del alumnado en la vida escolar. El horario de la acogida para 1º y 2º de la ESO es a las 10,00 horas.

Tras la presentación inicial, el alumnado de Nájera y Baños de Río Tobía, participará en distintas actividades y dinámicas grupales de acogida, que se desarrollarán hasta la finalización de la jornada lectiva, a las 14:30 horas.

Con el inicio de las clases, el IES Rey Don García afronta un nuevo curso lleno de retos y oportunidades, reforzando su compromiso con la innovación educativa y con una formación integral de calidad. El centro continuará impulsando metodologías activas, el uso de nuevas tecnologías en el aula y proyectos de innovación que favorezcan el aprendizaje competencial del alumnado. Asimismo, seguirá trabajando en la educación en valores, la convivencia positiva y la atención a la diversidad como pilares fundamentales de su proyecto educativo.