La exposición de casas de muñecas en el Monasterio de Cañas se amplía hasta el 28 de septiembre ante la excelente respuesta popular

La exposición ‘La magia de los pequeños detalles’ prorrogará su fecha de apertura hasta el próximo 28 de septiembre, incluido, ante el creciente interés por parte del público y la excelente respuesta que está recibiendo desde que abriera sus puertas el pasado 7 de julio.

La muestra ha sido realizada por los miembros de la Asociación de Miniaturas y Casas de Muñecas, está organizada por la Asociación Cultural Beata Mª Urraca y el Cabildo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Consta de 31 casas de muñecas y miniaturas y está instalada en el Claustro y en dependencias anexas. La perfecta reproducción de los detalles logra trasladar a los visitantes a un universo maravilloso en el que el mundo parece detenerse para disfrutar de estas pequeñas obras de arte y admirar todos y cada uno de los elementos que componen cada diorama o casa.

Casas de muñecas con multitud de elementos, una heladería veneciana, una biblioteca, un colmado, un colegio, una boutique infantil… son sólo algunos de los cuidados trabajos que se muestran en esta exposición que puede visitarse en el horario de apertura de la abadía, es decir: de 10.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Tres exposiciones

Cabe recordar que actualmente pueden admirarse tres exposiciones en el Monasterior.vEn la Sacristía y en la Sala Capitular está instalada la exposición ‘María en el corazón del pueblo: iconografía y fe’, que reúne una valiosa colección de obras de la Diócesis. Esta muestra mariana se divide en cinco espacios: Infancia de Jesús, Maternidad de la Virgen, Pasión, Gloria y Piedad Popular, cada uno de los cuales incluye imágenes alegóricas.

Además, en otra ala del Claustro se encuentra ubicada la exposición de playmóbil ‘La Beata Mª Urraca: Fe y Aventuras en el Mundo Playmóbil’, realizada por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmóbil (Aesclick). Se trata de una muestra que recrea con gran fidelidad la época en la que vivió esta ilustre riojana. Además, se ha reproducido con gran exactitud el propio Monasterio, con escenas que sorprenden por su realismo, como la zona de la iglesia con el retablo o incluso la sala capitular con el sepulcro de la Beata Mª Urraca.

La maqueta cuenta con una superficie de 2,40 metros de anchura por 10 metros de largo.

Las tres exposiciones forman parte del programa ‘Legado de luz’, que durante este año conmemora el 800º aniversario de la elección de la Beata María Urraca como abadesa del Monasterio.