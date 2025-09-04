Radio Haro – Cadena Ser.

David Gabarri, Nora Ruesgas y Ane Ortíz ganan la primera jornada de los concursos infantiles de pesca de la Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca

Por Radio Haro
4 septiembre, 2025
296
0

La Sociedad Riojalteña de Caza y Pesca, en colaboración con el Ayuntamiento de Haro, y dentro del programa de fiestas, ha celebrado la primera jornada de los concursos infantiles de pesca destinados a niños y niñas de 8 a 11 años, en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Con una participación de 16 pescadores, entre todos han capturado un total de 95 truchas y 1 carpa.

La clasificación final ha sido la siguiente:

1º.– David Gabarri 18 capturas
2º.– Nora Ruesgas 9 capturas
3º.– Ane Ortiz 9 capturas

