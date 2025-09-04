El Colectivo Acampada por Palestina separa sus peticiones para el cohete de la Vega y colocará una mesa informativa en la Plaza de la Paz

Al final, el colectivo ha decidido separar las dos iniciativas que pretendía llevar a cabo en la Plaza de la Paz de Haro coincidiendo con el cohete de las fiestas de la Vega: un acto público, con lectura colectiva y coordinada del libro “Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio” y la colocación de sillas, y la instalación de una mesa informativa y recogida de firmas. Para esta última, la entidad ha contado con el visto bueno del Consistorio que, en su momento, instó al colectivo a fijar otra fecha o lugar para el acto público.

Acampada por Palestina sigue adelante, además, con su convocatoria de concentración, con banderas, en la céntrica Plaza de Haro, un cuarto de hora antes del disparo del cohete de las fiestas de la Virgen de la Vega.