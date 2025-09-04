Cadena Dial celebra el 25º aniversario de ‘Atrévete’ reuniendo al equipo original del programa
Jaime Moreno, Sebastián Maspons Juan Ochoa, Macarena Berlín, Fernando Herrán y Joaquín Hurtado han rememorado los inicios del morning show en esta entrega especial.
‘Atrévete’, el programa de Cadena Dial que cada mañana ayuda a despertarse a más de 960.000 personas, está de aniversario. El espacio dirigido y conducido por Jaime Moreno ha cumplido 25 años en antena y lo ha celebrado reuniendo al equipo original que comenzó esta aventura el 4 de septiembre del año 2000.
Juan Ochoa, Macarena Berlín, Fernando Herrán y Joaquín Hurtado se han unido a Jaime Moreno y Sebastián Maspons para rememorar los inicios de ‘Atrévete’ y desvelar algunos secretos de aquella época. “Qué suerte estar de nuevo delante de este micrófono. Llevas puesto algo que me ha emocionado muchísimo cuando lo he visto: un reloj que tuve la alegría y el orgullo de regalarte hace 22 años”, le ha comentado Juan Ochoa a Jaime Moreno.
Además, el primer responsable de ‘Atrévete’ ha agradecido al actual presentador y director del programa la labor que desempeñó a la hora de levantar este proyecto: “Voy a aprovechar para decirte algo que no me dio tiempo a hacer cuando me fui de estos micrófonos. Gracias por todo lo que hiciste por este programa y gracias a Cadena Dial por haber mantenido al frente a alguien que conoce perfectamente el ADN de este morning show, que no se parece en nada a ningún morning de la radiofórmula de este país”.
El equipo habitual del programa, compuesto por Saray Esteso, Laura Trigo, Isidro Montalvo, Iván Arévalo, David del Río, Beatriz Díaz de la Quintana y Raúl Vázquez, también se ha sumado a esta jornada de celebración con la que Cadena Dial ha querido rendir homenaje a uno de sus formatos más míticos.