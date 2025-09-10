La Barranca pide al PP y a Miguel Tellado una rectificación inmediata por aludir a “cavar fosas” y exige respeto a las víctimas del franquismo
La Asociación La Barranca quiere manifestar su más enérgica condena “a las palabras pronunciadas por el diputado y secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien afirmó en un acto del PP que “este curso empezará a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país”.
Estas declaraciones son intolerables e inadmisibles, porque banalizan y convierten en arma política una de las realidades más dolorosas de nuestra historia reciente. En La Rioja, más de 2.000 personas fueron asesinadas por la represión franquista, y todavía hoy muchas de ellas permanecen en fosas comunes y cunetas, esperando ser recuperadas y dignificadas por sus familias.
Hablar de “cavar fosas” en tono de burla y confrontación política es una falta de respeto que ofende profundamente a las víctimas del franquismo y a sus descendientes. No se trata de una metáfora inocente: es un insulto a la memoria de quienes fueron asesinados, y una herida más para sus familiares, que llevan décadas reclamando justicia, verdad y reparación.
Desde La Barranca recordamos que la Memoria Democrática es un deber colectivo. Las instituciones y los representantes políticos deben contribuir a la convivencia desde el respeto, no con frases que hieren a miles de familias y que trivializan el terror de la dictadura.
Por ello, exigimos al Sr. Tellado una rectificación inmediata y unas disculpas públicas. De no producirse, reclamamos al presidente del Partido Popular, Sr. Feijóo, que asuma su responsabilidad y proceda a su cese. De lo contrario, se convertirá en cómplice de unas declaraciones aberrantes que alimentan el odio y el guerracivilismo, reabriendo heridas que tanto dolor han causado a nuestro país.
Asimismo, hacemos un llamamiento al PP para que mantenga el debido respeto en el debate público, situando la memoria democrática fuera de la confrontación partidista”.
